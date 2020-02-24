Euro
6.66
Dolar
6.15
BIST 100
114,117.00
Altın
1,683.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Karadenizli balıkçının gözdesi yine 'hamsi' oldu

Karadenizli balıkçıların yüzü, bu sezon hamsi ile güldü.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 24.02.2020
Karadenizli balıkçının gözdesi yine 'hamsi' oldu

Sinop

Sinop Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, avcılığın kısır geçtiği sezonda hamsinin bol olmasının balıkçılık sektörü açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi. 

Hamsinin bu sezon palamut, istavrit başta olmak üzere diğer tüm balık türlerinde oluşan açığı kapattığını vurgulayan Ünlü, "Hamsinin bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk." dedi.

Ünlü, hamsi avcılığında devamlılık sağlanması gerektiğine işaret ederek, "Ancak bu noktada herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekir. İnsanlar denizlerini, akarsularını temiz tutmalı. Biz balıkçılar hamsi üzerindeki av baskısını azaltmalıyız. İlgili bakanlık da denetimlerini artırarak sürdürmeli." ifadesini kullandı.

Resmi rakamlar 15 Nisan'dan sonra açıklanacak

Hamsinin ne kadar avcılığının yapıldığına dair resmi rakamların balık avı sezonu bitiminde açıklanacağına dikkati çeken Ünlü, şöyle konuştu:

"Hamsi bu sezon bizim gözdemiz olmuştur. Rakamlar açıklandığında da göreceğiz, çok güzel bir hamsi avcılığı yapılmıştır. Palamut, istavrit ve diğer balıklar çok az avlandı. Hamsi bu balıklardan oluşan açığı da kapattı. Umarız gelecek av hamsi yine bol olur. Tabi hamsinin yanında diğer balıkların da bollaşmasını arzu ederiz. İnşallah gelecek sezon bu sezondan daha iyi geçer."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor
ABD-Taliban mutabakatı ve bölgeye yönelik etkileri
Merkez bankaları politikalarına 'koronavirüs' ayarı
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor

Benzer haberler

Karadenizli balıkçının gözdesi yine 'hamsi' oldu

Karadenizli balıkçının gözdesi yine 'hamsi' oldu

Bakan Ersoy Çıldır Gölü'nde atlı kızağa binip balık tuttu

Hamsi sezonu bitti balıkçı tekneleri 'paydos' etti

Balık döner yurt dışına açılıyor

Balık döner yurt dışına açılıyor