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Türkiye

Özel güvenlikler müstakil yasa istiyor

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel BaşkanıÇağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarını belirleyecek müstakil bir yasa talep ettiklerini bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 25.06.2019
Özel güvenlikler müstakil yasa istiyor

Ankara

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un kabul edildiği 26 Haziran 2004'ü meslekleri için milat kabul ettiklerini belirtti.

Üç yıldır 26 Haziran'ı "Özel Güvenlik Günü" olarak kutladıklarını vurgulayan Çağırıcı, sendikalarına bağlı şube ve temsilciliklerce kendilerine ait özel günün yurt genelindeki çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

Çağırıcı, "Özel güvenlik görevlileri, gece veya gündüz, yaz ya da kış demeden vatan ve devlet ile milletimizin can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Polis ve askerimizle el ele, omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde çalışan özel güvenlikler, her zaman devletimizin emrinde ve milletimizin hizmetinde olacaktır." dedi.

Kamu düzeni için vazife başındalar

Türkiye genelinde aktif görev yapan 320 bine yakın özel güvenlik görevlisinin bulunduğuna dikkati çeken Çağırıcı, şöyle konuştu:

"Özel güvenlikler, kamu düzeninin sağlıklı yürüyebilmesi için her daim vazifelerinin başında. Yapılan işin önemi ve hassasiyeti düşünüldüğünde, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının müstakil bir kanunla belirlenmesi gerekiyor. Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi bize ait bir yasa istiyoruz. 5188 sayılı kanun bizim için önemli ama kapsayıcılık bakımından yetersiz. Yetkililerin, yeni dönemde bu yönde gerekli adımları atmasını talep ediyoruz."

Sendika olarak "Özel Güvenlik Her Yerde Görmezden Gelme" sloganıyla özel güvenlik görevlilerinin toplumdaki varlığına dikkati çekmek istediklerini ifade eden Çağırıcı, üyelerinin çalışma şartları ve gelirlerini iyileştirmek için gayretlerini sürdürdüklerini vurguladı.

Özel gün motivasyonu yükseltiyor

"Özel Güvenlik Günü"nün sektörde çalışanların motivasyonunu yükselttiğini anlatan Çağırıcı, bu günün özel güvenliklerin sorun ve taleplerini dile getirilmek için farkındalık sağladığını belirtti.

Özel güvenlik görevlilerine gösterdiği ilgi ve verdiği desteklerden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Çağırıcı, "BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici ile birlikte hazırladığımız ve şu anda TBMM'de olan yasa teklifimizin onaylanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz." dedi.

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