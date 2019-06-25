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Türkiye

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk’ün ev hapsi kaldırıldı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada "konutu terk etmemesi" şeklindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verildi.

Mustafa Hatipoğlu,Murat Kaya,Muhammed Enes Can   | 25.06.2019
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk’ün ev hapsi kaldırıldı

İstanbul

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk ile avukatları katıldı. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve bazı konsolosluk görevlileri de duruşmayı takip etti.

Savunma yapan 3 sanık da üzerilerine atılı suçlamaları reddederek, haklarındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti.

Sanık avukatları da müvekillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamını ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesinin ardından casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sabit ikametgah sahibi olması, konutu terk etmeme yasağının uygulandığı süre, sağlık durumu gibi gerekçelerle Nazmi Mete Cantürk hakkındaki "konutu terk etmemesi" şeklindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi. Sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın haftada bir olmak üzere karakolda imza atmasına hükmetti.

Sanıklar Sevim Cantürk ve Kevser İrem Cantürk hakkındaki imza şeklindeki adli kontrol hükümlerini kaldıran mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükümlerinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, başka davada sanık olan Metin Topuz'un tanık olarak dinlenilmesine hükmetti.

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