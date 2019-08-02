Euro
6.19
Dolar
5.58
BIST 100
100,408.10
Altın
1,432.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Özel denetimde 8 bin kırmızı ışık ihlali tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki özel denetimde 8 bin 8 sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi.

Kemal Karadağ   | 02.08.2019
Özel denetimde 8 bin kırmızı ışık ihlali tespit edildi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünce 31 Temmuz'da ülke genelindeki özel denetimde 8 bin 8 kırmızı ışık ihlali yapıldığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sinyalizasyon sistemine uymamaktan kaynaklanan kazaların önlenmesi, kurallara uyma oranının artırılması amacıyla ülke genelinde 31 Temmuz'da eş zamanlı özel denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde, 31 bin 357 aracın ve sürücünün kontrol edildiği aktarılan açıklamada, 8 bin 8 kırmızı ışık ihlalinin belirlendiği, 382 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Denetimlerde 19 kişinin sürücü belgesinin alındığı, 13 bin 198 trafik kuralı ihlaline ilişkin işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarına uymalarını ve gerçekleştirilen bu denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak belirlenen aralıklarla sürdürüleceğini bir kez daha hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?
Kongo’nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor
Doğu Akdeniz'de Lübnan-İsrail anlaşmazlığı Türkiye'ye yarayabilir
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü

Benzer haberler

Özel denetimde 8 bin kırmızı ışık ihlali tespit edildi

Özel denetimde 8 bin kırmızı ışık ihlali tespit edildi

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Emniyette terfiler belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğünde devir teslim töreni

Emniyet Genel Müdürlüğünde devir teslim töreni
Denetimlerde bin 551 ticari taksi şoförüne para cezası kesildi

Denetimlerde bin 551 ticari taksi şoförüne para cezası kesildi
Alkol denetimlerinde 6 bin 592 araç trafikten men edildi

Alkol denetimlerinde 6 bin 592 araç trafikten men edildi