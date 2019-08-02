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İstanbul trafiğine Balkan Triatlon Şampiyonası düzenlemesi

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Kartal Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Balkan Triatlon Şampiyonası dolayısıyla hafta sonu bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İlyas Kaçar   | 02.08.2019
İstanbul trafiğine Balkan Triatlon Şampiyonası düzenlemesi

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şampiyona dolaysıyla yarın 07.00-15.00 saatleri ile 4 Ağustos'ta 07.00-13.00 saatleri arasında alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. 

Açıklamada, kapatılacak yollar Çetin Emeç Bulvarı Pendik istikameti tek yön (Piri Reis Caddesi kavşağından Kartal istikameti Şehit Tamer Kılıç Sokak kavşağına kadar) olarak belirtildi.

Açıklamada, alternatif yollar ise Piri Reis Caddesi, Maltepe-Bağdat Caddesi, Kartal-Üsküdar Caddesi ve D-100 kara yolu olarak duyuruldu.

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