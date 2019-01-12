Ozanlar diyarına saz ustası belediye başkanı adayı

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KIRŞEHİR - ABDULLAH YILDIZ

Ozanları ve bozlak ustalarıyla ünlü Kırşehir'de, öğrencilik yıllarında düğünlerde saz çalarak eğitim masraflarını karşılamaya çalışan ve görev yaptığı Selçuk Üniversitesinden ayrılan MHP'den Kırşehir Belediye Başkan adayı olan Doç. Dr. Onur Köksal, ziyaretlerinde seslendirdiği Neşet Ertaş türküleriyle seçim çalışmalarında farklı bir yaklaşım sergiliyor.

Sesi ve yorumu da bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'a benzetilen 38 yaşındaki Köksal, bestelediği "Garipsin Kırşehir" türküsüyle gönüllere hitap etmeye çalışıyor. Esnaf ziyaretlerinde yapılan teklifleri geri çevirmeyerek sazı eline alan Köksal, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Şemsi Yastıman ve Hacı Taşan gibi saz ve söz ustalarının eserlerinden örnekler seslendiriyor.

Adaylık için Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık Bölümündeki görevinden ayrılan Doç. Dr. Köksal, eğitim çalışmaları için gittiği 35 ülkeden edindiği tecrübeleri doğduğu kente proje olarak yansıtmayı planlıyor. "40 proje, 20 bin istihdam" sloganıyla hazırladığı projelerini notere tasdik ettiren Köksal, seçildiği takdirde tamamlayamazsa aldığı başkanlık maaşını faiziyle geri vermeyi taahhüt ediyor.

Öğretim üyeliğinden belediye başkan adaylığına uzanan hikayesini AA muhabirine anlatan Köksal, Kayseri'de öğretmenlik ve Konya'da öğretim üyeliği yaptıktan sonra Kırşehir'de belediye başkan adayı olduğunu söyledi.

Öğrencilik yıllarında yazları düğünlerde saz çalarak sanat hayatının başladığını ifade eden Köksal, "Kazandığımız parayla da kışın okurduk. Üniversite son sınıfta da yazları düğünlerde çalıyordum. Ama, hayalimde hep akademisyen olmak vardı. Dünyada 30-35 ülkeyi gezdim. Amerika'da bir eğitim sürecim oldu. Gittiğimiz yerlerde sadece oraların tarihi yerlerini gezmedik. Hep aklımda Kırşehir'im vardı." dedi.

Selçuk Üniversitesinde görev yaptığı yıllarda 4 defa Neşet Ertaş anma programı düzenlediklerini belirten Köksal, şöyle devam etti:

"Bizler ozanlar diyarında yetiştik, el aldık, ilham aldık. Öğretim üyeliğim sürecinde Neşet Ertaş anma programları yaptık. O dönemde konserlerimize rektörümüz başta olmak üzere binlerce öğrencimiz katıldı. Ekibimizle kendim çaldım, söyledim. Aşık Yusuf'u, Aşık Hasan'ı, Muharrem Ertaş'ı, Neşet Ertaş'ı, Çekiç Ali'yi, Şemsi Yastıman'ı, Hacı Taşan'ı unutturmamak lazım. Bunlar bizim değerlerimiz. Bir belediye başkanı adayı olarak Neşet Ertaş'ın ifadesiyle 'Kırşehir'de yetişen her bir bebemiz', saz çalsın, şiirler yazsın, türküler bestelesin istiyorum."

Saz çaldığını ve bestelerini seslendirmeye çalıştığını belirten Köksal, seçim çalışmaları kapsamında da kimi zaman vatandaşların isteği üzerine seslendirdiği türkülerin sosyal medyada üzerinde yayılmaya başladığını dile getirdi.

Gittiği yerlerde sazı görünce dayanamadığını dile getiren Köksal, "Bir elimde sazım, bir elimde kitabım, gönlümde memleket sevdası ile buraya hizmet etmeye geldim. Esnaf ziyaretlerimiz oluyor. Gittiğimiz çoğu yerde çay ikram ederler. Geçen bir esnaf herkes size çay ikram ediyor, biz de size bir saz ikram edelim dedi. Orada birkaç türküyü seslendirmeye çalıştık. İlmi sevenler, bilimi sevenler, türküyü sevenler, sazı sevenlerin buluşacağı yer biziz." dedi.