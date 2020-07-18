Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ovacık'ta yıldızların görsel şöleni

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, gece karanlığında gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Sidar Can Eren   | 18.07.2020
Ovacık'ta yıldızların görsel şöleni Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık'ta, uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlar gökyüzünde büyüleyici görüntüler oluşturdu.

Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden yararlanılarak uzun pozlama tekniğiyle çekilen yıldızlar, kutup yıldızı çevresinde oluşturduğu dairesel hareketlerde görsel bir şöleni yansıttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray, CDC Direktörü Redfield'in, okulların açılması konulu Kongre oturumuna katılmasını engelledi
DSÖ: Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 152'ye yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 45 bin 233'e çıktı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Ovacık'ta yıldızların görsel şöleni

Ovacık'ta yıldızların görsel şöleni

Kovid-19'u yenen Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu görevine döndü

Alıç kelebekleri Ovacık'a renk katıyor

Sivrice depreminden etkilenen Tunceli'de kesin hasar tespiti çalışmaları başladı

Sivrice depreminden etkilenen Tunceli'de kesin hasar tespiti çalışmaları başladı
Munzur Dağları, yaylaları ve buzul gölleriyle doğaseverleri cezbediyor

Munzur Dağları, yaylaları ve buzul gölleriyle doğaseverleri cezbediyor
Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu 14 gün daha karantinada kalacak

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu 14 gün daha karantinada kalacak