Ovacık'ta yıldızların görsel şöleni
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, gece karanlığında gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
Tunceli
Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık'ta, uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlar gökyüzünde büyüleyici görüntüler oluşturdu.
Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden yararlanılarak uzun pozlama tekniğiyle çekilen yıldızlar, kutup yıldızı çevresinde oluşturduğu dairesel hareketlerde görsel bir şöleni yansıttı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.