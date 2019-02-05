Otomobilin jantlarından uyuşturucu çıktı

VAN

Van'ın İpekyolu ilçesinde, otomobilin jantlarına gizlenmiş 16 kilo 780 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçelerde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Şabaniye Mahallesi Tekiş Kavşağı'nda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan S.İ. yönetimindeki 06 BU 0528 plakalı otomobilde arama yapıldı.

Narkotik köpeği "Şila"nın, otomobilin jantlarına tepki vermesi üzerine, aracın lastikleri jantlardan ayrıldı.

Detaylı inceleme yapan polis ekipleri, jantların içine gizlenmiş 16 kilo 780 gram eroin buldu.

Sürücü S.İ. ile yanındaki O.Ç. gözaltına alındı.

Muhabir: Necat Hazar