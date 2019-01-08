Otomobil dereye düştü: 8 ölü

TEKİRDAĞ
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortaca Mahallesindeki Ortaca Köprüsü'nden dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, derede suya gömülmüş otomobili kıyıya çekti.
Sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan biri bebek 4 çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
Muhabir: Ömer Ural, Mesut Karaduman, Sedat Kara