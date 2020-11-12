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Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 12.11.2020
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı

Osmaniye

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, örgütsel doküman, toplatılmasına yönelik karar bulunan kitaplar, örgütün sözde bayrağı ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

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