Euro
9.35
Dolar
7.64
BIST 100
1,408.32
Altın
1,883.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Kiev’de 4’lü basın toplantısı düzenliyor İstanbul Cevizlibağ, E5 Karayolunda trafik yoğunluğu.
logo
Türkiye

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada yargılanan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Muhammed Enes Can,Başak Akbulut Yazar   | 18.12.2020
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Istanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada, firari sanık eski CIA Danışmanı Henri Jak Barkey ile "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlarından yargılanan sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tanıkların ve avukatların beyanları alındı.

Beyanların ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Leyla Alaton'un tanık olarak çağrılmasına ve Barkey hakkındaki yakalama kararının devamına karar verilmesini talep etti. 

Talebin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına ve Leyla Alaton'un tanık olarak çağrılmasına karar verdi.

Firari sanık Barkey hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden heyet, duruşmayı 5 Şubat 2021'e erteledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Slovakya Başbakanı Matovic’in Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 318 bine yaklaştı
Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı
Bulaşıcı hastalık aşılarına 'Acil Kullanım Onayı' verilebilmesi Kovid-19'la mücadeleyi güçlendirecek
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti

Benzer haberler

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Darbe girişimi soruşturması kapsamında Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in yargılanmasına başlandı

AYM Birinci Bölümü, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu Genel Kurula sevk etti

AYM, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek

AYM, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek