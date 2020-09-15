Oruç Reis'in Antalya'daki bekleyişi sürüyor
Limana alınan gemiye bakım ve ikmal yapılıyor.
Antalya
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Antalya'daki bekleyişi sürüyor.
Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından Antalya'ya gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, sabah saatlerinde ikmal ve bakım için limana çekildi.
Geminin, ikmal ve bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.