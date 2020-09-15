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Türkiye

Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Serdar Açıl   | 15.09.2020
Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile güvenlik korucularınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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