'Orta Doğu'da barış için Türk beyni gerekiyor'

Lübnan Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Hamadeh, "Orta Doğu'da, Filistin'de ve Suriye'de barış için bir Türk beyni gerekiyor." dedi.

Fotoğraf: AA/Elif Öztürk

İSTANBUL

Lübnan Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Marwan Hamadeh, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan olan küçük bir ülkeden geliyorum. Hepimiz bir arada yaşadık. Orta Doğu'da, Filistin'de ve Suriye'de barış için bir Türk beyni gerekiyor." dedi.

Üsküdar Üniversitesi, dünyadaki eğitim faaliyetleri ve bilimsel çalışmaların gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı Lübnan Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Marwan Hamadeh ve Somali Milli Eğitim, Kültür ve Yükseköğretim Bakanı Abdi Dahir Osman'a Bilim Ödülü verdi.

Ödül töreninde konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Orta Doğu'da yüzyıllardır beraber yaşayan toplumların bir arada hareket etme konusunda problemleri bulunduğunu ifade ederek, üniversite olarak kültür diplomasisini önemsediklerini söyledi.

Geçen günlerde yapılan seçimle Türkiye'nin dış politikasını onayladığını vurgulayan Tarhan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki dünyadaki temsiliyet çalışmalarımız toplum tarafından da onaylandı. Türkiye toplumunun demokratik olgunluğunu vurgulamak istiyorum. Demokrasi ruhu ve kültürü ile İslam dini ve kültürü arasında doku uyuşmazlığı olmadığını düşünenlerdenim. Bu nedenle bunun Türkiye'de oluşması 70-80 yıl aldı. Demokrasi kültürünün Orta Doğu'da ve bütün Doğu toplumlarında da yerleşmesi konusunda üniversite olarak bizlere de görevler düşüyor. Türkiye'deki bu gelişmenin altında yatan eğitim sistemindeki bir uygulamanın olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türkiye'deki sosyolojik altyapının bunda rolü olduğunu düşünüyorum. Üniversite olarak din bilimleri ile pozitif bilimlerin bir arada olduğu Din Bilim Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruyoruz. Bunun radikal dini akımları engelleyeceğini düşünüyoruz. Sadece dini eğitim alanlar radikalleşiyor, sadece seküler eğitim alanlar da benmerkezci ve bencil oluyorlar. Bu nedenle iki eğitimin de bir arada verilmesini önemsiyoruz. Bu konuda da üniversitelerle ortak çalışmalar yapabiliriz."

Tarhan, ayrıca Lübnan, Somali, Afganistan, Libya, Ürdün'den 20 üniversite ile iş birliği anlaşmaları imzalayacaklarını kaydetti.

"Kurtuluş beyinde başlamalı"

Lübnan Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Marwan Hamadeh, ödül sonrası yaptığı konuşmada, Üsküdar Üniversitesi’ne, akademik kadro ve öğrencilerine teşekkür etti.

Hamadeh, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan'ın psikayatr olmasının önemli olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demek ki işler beyinde başlıyor. Sahip olduğumuz birçok hastalıktan kurtuluşumuz için önemli. Kurtuluş beyinde başlamalı. Orta Doğu'da, Filistin'de ve Suriye'de barış için bir Türk beyni gerekiyor. Bunlar büyük yaralar. Osmanlı İmparatorluğu'ndan olan küçük bir ülkeden geliyorum. Hepimiz bir arada yaşadık. Lübnan ve Türkiye'de yüksek seviyede kalitesi olan birçok üniversiteye sahibiz. Burada da Lübnanlı öğrencilerimiz var. İş birliğinin devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Somali Milli Eğitim, Kültür ve Yükseköğretim Bakanı Abdi Dahir Osman da Türkiye'de ve Üsküdar Üniversitesi'nde olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek, "Burada gördüklerim bir yansıma. Harika bir üniversite. Aynı zamanda ülkenin gidişatını gösteriyor. Bu kampüs ve üniversite çok kısa zamanda 16 bin öğrenciye ulaştı ve zoru başardı. Orta Doğu'da birçok üniversite kapatıldı ve zarar gördü. Bu ödül için sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarhan, Uluslararası Üniversiteler Birliği Başkanı Muhammed el Gabani ile birlikte Lübnan Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Hamadeh ve Somali Milli Eğitim, Kültür ve Yükseköğretim Bakanı Osman'a "Bilim Ödülü" ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen törene Lübnan ve Somali heyetleri, Üsküdar Üniversitesi ve çeşitli üniversitelerden rektör ve akademisyenler katıldı.

Törene katılan heyetlerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından tören sona erdi.

Muhabir: Mücahit Türetken