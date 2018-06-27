Fotoğraf: AA/Ahmet Ekinci

KİLİS

Kilis'te "Dünya Mülteciler Günü" etkinlikleri kapsamında Türk, Filistinli ve Suriyeli çocuklar için "Çocuk Festivali" düzenlendi.

Kilis Belediyesi, CARE Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği işbirliğiyle 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, Türk, Suriyeli ve Filistinli çocuklar gönüllerince eğlendi.

AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger, çocuklarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dini, dili, cinsiyeti ve ırkı hiç konuşulmayan dünyanın tek varlığının çocuklar olduğunu belirten Dülger, "Bu kardeşlerimiz, yavrularımız yanıbaşımızdaki bir savaştan kaçıp geldiler ve buradaki yaşıtlarıyla birlikte bir yaşamı paylaşıyorlar. İnşallah bu paylaşım, bu güzellik dalga dalga bütün dünyaya yayılır ve tüm dünya kardeşlik ve barış şarkılarıyla inler." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hasan Kara da Kilis'in kendi nüfusundan fazla Suriyeliyi ağırladığını hatırlatarak dünyanın barışa ve huzura ihtiyacı olduğu dile getirdi.

Care Türkiye Direktörü Christina Northey ise birçok ülkenin Türkiye'nin sergiledi olumlu örneklerden öğreneceği çok şey olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin başta Suriye olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinden gelen ve evlerini terk etmek zorunda kalan sığınmacılara karşı göstermiş olduğu bu sıcak karşılama ve cömertliğini özellikle vurgulamak isterim. Nitekim Türk halkı da sığınmacılara karşı aynı sıcaklığı, dostluğu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, Türk, Filistili ve Suriyeli çocuklar, şarkılar söyledi ve şiirler okudu.

Palyaçolar tarafından yüzleri boyanan çocuklara çeşitli oyuncakların dağıtıldığı etkinlikte, halat çekme, çuval ve ip atlama ve penaltı atma gibi yarışmalar da yapıldı.

Muhabir: Ahmet Ekinci