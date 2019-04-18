'Orhan Gencebay'ın sağlık durumu gayet iyi'
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, stent takılan ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
İstanbul
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Usta sanatçı, göğüs ağrısı şikayetiyle dün akşam saatlerinde Memorial Şişli Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gencebay'a anjiyo yapılmış ve stent takılmıştı.
Gencebay'ın eşi Sevim Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Emre, dün akşam saatlerinde damarın çok tıkanık olmasından dolayı eşine yapılan anjiyo sırasında bir sıkıntı yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:
"Şükürler olsun, çok büyük bir şey atlattı ama şu anda durumu gayet iyi. Sağ olsun Servet Hoca ve Deniz Bey, Allah razı olsun çok iyi doktorlar. Onların elinde gayet iyi. Büyük bir şey atlattı. Allah sevenlerine bağışlasın Orhan Baba'yı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.