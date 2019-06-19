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Orgeneral Güler Ruanda Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nyamvumba ile bir araya geldi.

Sarp Özer   | 19.06.2019
Orgeneral Güler Ruanda Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Ankara

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba'yı Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından Orgeneral Nyamvumba tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin sonunda iki komutan Genelkurmay Karargahı'na geçerek görüştü.

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