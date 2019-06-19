Orgeneral Güler Ruanda Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nyamvumba ile bir araya geldi.
Ankara
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba'yı Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı.
Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından Orgeneral Nyamvumba tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin sonunda iki komutan Genelkurmay Karargahı'na geçerek görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.