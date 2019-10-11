Euro
6.44
Dolar
5.84
BIST 100
98,780.39
Altın
1,495.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Milley ile Güler telefonda Suriye'yi görüştü

ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay DeDe Halfhill,"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, dün Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile telefonda görüştü." dedi.

Kasım İleri   | 11.10.2019
Milley ile Güler telefonda Suriye'yi görüştü

Washington

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile Suriye'deki durumu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, dün Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile telefonda görüştü." ifadesini kullandı.

Türkiye ile ABD'nin NATO'nun iki kilit üyesi olarak güçlü askeri ilişkilerini devam ettirdiğine vurgu yapan Halfhill, "İki askeri lider, Suriye'deki güvenlik durumunu ve bölgede Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini ele aldı." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, savunma ve güvenlik konularının yanı sıra görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında da mevkidaşına bilgi verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem

Benzer haberler

Milley ile Güler telefonda Suriye'yi görüştü

Milley ile Güler telefonda Suriye'yi görüştü

ABD'den Türkiye'nin 'meşru güvenlik endişeleri diplomatik kanallarla ele alınmalı' teklifi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a tepki

'Ekonomik saldırıların ABD’ye de bir bedeli var'

'Ekonomik saldırıların ABD’ye de bir bedeli var'
'Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde çocukları alıkoyuyor'

'Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde çocukları alıkoyuyor'
Trump Suriye konusunda yalnız bırakıldı

Trump Suriye konusunda yalnız bırakıldı