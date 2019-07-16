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Türkiye

Orgeneral Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Hayat ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmud Hayat ile bir araya geldi.

Ahmet Sertan Usul   | 16.07.2019
Orgeneral Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Hayat ile görüştü

Ankara

Orgeneral Yaşar Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından Orgeneral Hayat, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin sonunda iki komutan Genelkurmay Karargahı'na geçerek görüştü.

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