Orgeneral Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Hayat ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmud Hayat ile bir araya geldi.
Ankara
Orgeneral Yaşar Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı.
Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından Orgeneral Hayat, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin sonunda iki komutan Genelkurmay Karargahı'na geçerek görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.