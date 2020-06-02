Euro
7.53
Dolar
6.72
BIST 100
108,097.30
Altın
1,738.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ordu'da sahillerdeki kaçak yapılar kaldırılıyor

Ordu sahillerindeki imara aykırı yapı ve işgallerin kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Eyüp Elevli   | 02.06.2020
Ordu'da sahillerdeki kaçak yapılar kaldırılıyor

Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde, deniz kenarı ve kumsallardaki imara aykırı, doğal güzellikleri bozan yapıların tespiti, yıkımı ve kaldırılma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sahillerde imara aykırı, denizin, tabiatın güzelliğini bozan yapılara kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti.

Kıyıları halka açmak adına başlatılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Güler, bu kapsamda Altınordu, Fatsa ve Gülyalı'nın sahil bandında, kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan kaçak ve işgal durumundaki yapıları kaldırdıklarını bildirdi.

Güler, bu işlemler sırasında diğer ilçelerde de tespit çalışması yürütüldüğünü ifade etti.

Ünye'de de sahil kenarındaki kaçak yapı ve işgallere izin vermeyeceklerine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"İmar Dairesi Başkanlığımızın yaptığı kaçak ve işgal tespitleri sonrası Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz çalışma başlattı. Kısa süre içinde Kavaklar, Keş, Gölevi mahalleleri ve Cüri Köprüsü arasındaki kumsal alanda yer alan 42 çadır, baraka ve karavanı kaldırdık. Halkın denizle temasını artırmayı, şehir insanının denizden daha fazla istifade etmesini istiyoruz."

Güler, hayata geçirilecek çalışmalarla bu yaz bambaşka bir Ordu sahilinin vatandaşları bekliyor olacağını belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 940'a yükseldi
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümleri artıyor
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 129 bin 921'e yükseldi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 530’a yükseldi

Benzer haberler

Ordu'da sahillerdeki kaçak yapılar kaldırılıyor

Ordu'da sahillerdeki kaçak yapılar kaldırılıyor

Didim'in 90 kilometrelik sahili 'yeni normal'e hazır

Muğla'nın sahillerinde sosyal mesafeli "deniz ve güneş keyfi" dönemi

Antalya'nın plajlarında sosyal mesafeli 'deniz keyfi' başladı

Antalya'nın plajlarında sosyal mesafeli 'deniz keyfi' başladı

Ordulu fındık üreticileri imece usulü çay hasadına başladı

Ordulu fındık üreticileri imece usulü çay hasadına başladı
Libya ordusu Trablus'un güneyinde ilerliyor

Libya ordusu Trablus'un güneyinde ilerliyor