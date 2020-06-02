Tekirdağ'da camiden musluk çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde camiden musluk çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abdulkadir Geylani Camisi şadırvanından 8 çiftli, 1 tekli musluğun çalınması üzerine harekete geçti.
Caminin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntülerini inceleyen ekipler, C.P. ve A.C'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.