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Ordu'da kurulan Çikolata Park'ta üretime başlanacak

Gülyalı ilçesinde, Ordu-Giresun Havalimanı yakınında kurulan Çikolata Park'ta kısa süre sonra üretime başlanacağı bildirildi.

Hayati Akçay   | 01.04.2020
Ordu'da kurulan Çikolata Park'ta üretime başlanacak

Ordu

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, Ordu-Giresun Havalimanı yakınında kurulan Çikolata Park'ta kısa süre sonra üretime başlanacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 60 dönüm arazi üzerine kurulan Çikolata Park'ta çikolata imalatının ve satışının gerçekleştirileceği atölyenin yanı sıra restoran, nikah salonu, çocuk oyun alanı, futbol ve basketbol sahasının da bulunduğu ifade edildi.

Ordu, fındıklı çikolatanın da başkenti olacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen proje koordinatörü Sevim Yavuz bu projeyle Ordu'nun turizm ve ekonomi potansiyeline katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 gün sonra üretime başlıyoruz. Ordu ve çevresinden gelen vatandaşlar için ilginç, sıra dışı bir uygulamayı burada hayata geçiriyoruz. Ordu’ya özgü, burada üretilen meyve ve sebzelerle çikolata yapıyoruz. Tamamen Ordu ve Kybele konseptli ambalajlar oluşturduk. Denize sıfır bu alanda güzel bir proje hayata geçiriliyor. Dünyadaki çikolataların yüzde 70’ini fındıklı çikolatalar oluşturuyor. Bu kapsamda çalışmayı başlatırken fındığı katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmeyi amaçladık. Fındığın başkenti Ordu, inşallah fındıklı çikolatanın da başkenti olacak."



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