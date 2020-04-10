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Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem

Ordu'nun Korgan ilçesinde saat 00.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsa Toprak,Eyüp Elevli   | 10.04.2020
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.23'te Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Ordu Valisi Yavuz: Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Korgan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok." dedi.

Vali Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiklerini ve kentte şu anda bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok. İlçe merkezinde de şu anda bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Öte yandan, il genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

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