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Ordu ve Samsun için sağanak uyarısı

Ordu çevreleri ile Samsun'un Salıpazarı, Terme, Çarşamba, Ayvacık ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 21.06.2019
Ordu ve Samsun için sağanak uyarısı

Ankara

Ordu çevreleri ile Samsun'un Salıpazarı, Terme, Çarşamba, Ayvacık ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğle saatlerine kadar Ordu çevreleri ile Samsun'un Salıpazarı, Terme, Çarşamba, Ayvacık ilçelerinde etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.


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