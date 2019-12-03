Euro
6.36
Dolar
5.74
BIST 100
108,446.80
Altın
1,470.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Oktay'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, engelsiz yaşam farkındalığımızın güçlenmesini diliyorum." dedi.

Mehmet Tosun   | 03.12.2019
Oktay'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, engelli vatandaşların "Dünya Engelliler Günü"nü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatın her aşamasında başarıyla bizleri gururlandıran engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, engelsiz yaşam farkındalığımızın güçlenmesini diliyorum. Sevgiyle aşamayacağımız engel yoktur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor
Macron isteyince NATO ölür mü?
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı
Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor

Benzer haberler

Oktay'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' paylaşımı

Oktay'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' paylaşımı

İletişim Başkanı Altun: Türkiye son yıllarda NATO'dan beklediği desteği görmemiştir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ekonomiye güven artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye ziyareti
''Ben buraya nasıl katkı veririm' diye dertlenmeniz gerekiyor'

''Ben buraya nasıl katkı veririm' diye dertlenmeniz gerekiyor'
'Yerelden kalkınmayı sağlayacağız'

'Yerelden kalkınmayı sağlayacağız'