Oktay'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, engelsiz yaşam farkındalığımızın güçlenmesini diliyorum." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, engelli vatandaşların "Dünya Engelliler Günü"nü kutladı.
Hayatın her aşamasında başarıyla bizleri gururlandıran engelli kardeşlerimizin #3AralıkDünyaEngellilerGünü’nü kutluyor, engelsiz yaşam farkındalığımızın güçlenmesini diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 3, 2019
Sevgiyle aşamayacağımız engel yoktur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım. pic.twitter.com/hJx89oxm1I
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatın her aşamasında başarıyla bizleri gururlandıran engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, engelsiz yaşam farkındalığımızın güçlenmesini diliyorum. Sevgiyle aşamayacağımız engel yoktur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.