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Öğretmenevleri 16 bin 178 sağlık çalışanını ağırladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bu süreçte 428 öğretmenevimizde 16 bin 178 sağlık çalışanına ücretsiz konaklama ve yemek imkanı sunduk." dedi.

Yıldız Aktaş   | 03.04.2020
Öğretmenevleri 16 bin 178 sağlık çalışanını ağırladı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuya ait sosyal tesislerinin, sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına açılması yönündeki talimatıyla ülke genelinde belirlenen öğretmenevlerini sağlıkçıların hizmetine sunduklarını belirtti.

Bakan Selçuk, "Bu süreçte 428 öğretmenevimizde 16 bin 178 sağlık çalışanına ücretsiz konaklama ve yemek imkanı sunduk. Sağlığımız için canları pahasına ter döken sağlık çalışanlarımıza böylesi bir süreçte ev sahipliği yapıyor olmak eğitim ailemiz için onurdur." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sağılık çalışanlarını ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

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