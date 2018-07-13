'Oğlumuz değil, vatan elden gitseydi kahrolurduk'

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz'ün babası Fahrettin Açıkgöz, "Biz oğlumuz şehit olduğu için kahrolmadık. Vatan elden gitseydi kahrolurduk." dedi.

Fotoğraf: AA/Gökhan Gücüklüoğlu

SİNOP

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Can Açıkgöz'ün ailesi, çocuklarıyla gurur duyuyor.

Hain darbe girişimi sırasında çocukları şehit düşen baba Fahrettin ve anne Nebiye Açıkgöz, Sinop'ta katıldıkları programda darbe girişimi ve sonrasındaki süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Baba Fahrettin Açıkgöz, oğlunun vatan ve millet sevgisiyle büyüdüğünü, bu nedenle 15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden darbecilere direnmek için sokağa çıktığını söyledi.

Şehit oğluyla en son telefonda görüşme imkanı olduğunu anlatan Açıkgöz, "O Ankara'da, biz ise Gebze'deydik. Beni aradı ve dışarı çıktığını söyledi. Biz de o görüşmenin ardından Gebze'de sokağa çıktık." dedi.

Kalkışmanın ertesi günü oğlunun şehit haberini aldıklarını belirten Açıkgöz, "FETÖ örgütü, geçmişte de çocuğumuzu bir hayli zorladı. Zaten bunlar başarılı öğrencileri takip ederek almaya çalışıyorlar. Bizim çocuğumuz da çok başarılı bir öğrenciydi. O dönemler çocuğumuzu bu örgüte kaptırmamanın peşine düşmüştük. Hamdolsun, kaptırmadık. Zaten 15 Temmuz'da da geçek yüzlerini hep beraber gördük." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan vatandı"

Fahrettin Açıkgöz, oğlunun vatan millet yolunda şehit düştüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz inançlı insanlarız. Bu inançtır bizi ayakta tutan. Oğlumuz şehit olduğu için kahrolmuyoruz. Vatan elden gitseydi kahrolurduk. Çünkü hem can vermişsiniz hem vatan elden gitmiş. O anlamda şükür, vatanımız elden gitmedi ve şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Evlatlarımızı vatan zora düştüğünde şehit olsun diye yetiştiriyoruz. Oğlumuz üzerine düşen görevi yerine getirdi, onunla gurur duyuyoruz."

Anne Nebiye Açıkgöz de şehit annesi olarak başının dik olduğunu, oğlunun en yüksek mertebeye ulaştığını dile getirdi.

FETÖ mensuplarını Allah'a havale ettiklerini belirten Açıkgöz, "Önemi olan vatandır. Vatan millet sevgisi olmayınca zaten yaşamaya gerek yok. Bizim oğlumuz vatanı ve milleti için canını feda etti, şehit oldu. Ne güzel bir mertebe. Hem bizim hem kendisi için çok güzel. Milletimiz ve devletimizden Allah razı olsun. Her zaman yanımızda oldular." diye konuştu.

Muhabir: Gökhan Gücüklüoğlu