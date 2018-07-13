İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşadıklarını anlattı.

İZMİR - TEZCAN EKİZLER

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşananları anlattı.

Kuzgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, 15 Temmuz gecesi camide yaşadığı saldırıyı unutamadığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirmesi üzerine sela okuyup halkı meydanlara çağırmak için camiye gittiğini, bir anda 3 kişinin saldırısına uğradığını belirten Kuzgun, "Beni camide darbettiler. Bağıra çağıra 'niye şehitler için sela okuyorsun?' dediler. Şehitlerimize ve halkımıza küfürler ettiler." dedi.

Saldırı sonrası soruşturma açıldığını, yargılamanın sürdüğünü hatırlatan Kuzgun, sanıkların mahkemedeki "Biz hocamızı darbetmedik. Mülayim bir şekilde sorduk ve ittirdik." şeklindeki sözlerinin de kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Yaşadığı olayın psikolojisini bozduğunu vurgulayan Kuzgun, 1,5 yıl önce tayininin Konak ilçesindeki Yunus Emre Camisi'ne çıktığını ifade etti.

15 Temmuz gecesi darbedilen müezzin davasında kararlı İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşananları anlattı. 13.07.2018

"Ceza almalarını istiyorum"

Mahkeme sürecini dikkatle takip ettiğini belirten Kuzgun, şöyle konuştu:

"Sanıklar geçen yıl beni aradılar. 'Hocam davandan vazgeç, biz hata yaptık, maddi manevi her türlü zararı karşılamaya hazırız.' dediler. Ben 'Hayır, davamdam vazgeçmiyorum." dedim. Bu saldırı sadece Mehmet Kuzgun'a değil, Türkiye Cumhuriyeti halkına yapıldı. Ben onun için davamdan vazgeçmiyorum. 15 yıl sürse bile davamdan vazgeçmeyeceğim. Onların ceza almasını istiyorum."

Kuzgun, milletin ve devletin bir daha aynı olayları yaşamaması için sürekli dua ettiğini aktardı.

Devlet büyüklerinin kendisini ve ailesini yalnız bırakmadığını belirten Kuzgun, yaşadığı üzücü olayın ardından halkın da hep yanında olduğunu söyledi.

Kuzgun, çocuklarına ve yakın çevresindekilere o gece yaşadıklarını anlattığını da sözlerine ekledi.

Olay

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kuzgun'un, 15 Temmuz gecesi sela okuması üzerine camiye gelen bazı kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması anları, güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kutlu'nun şikayeti sonrası haklarında dava açılan tutuksuz sanıklar Adil C, Pınar D. ve yurt dışında ikamet eden İlknur F, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.