ODTÜ'deki hakaret içerikli pankarta ilişkin 2 gözaltı daha

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e çıktı.

anasayfa > Türkiye 08.07.2018

ODTÜ'deki hakaret içerikli pankarta ilişkin 2 gözaltı daha

ANKARA

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, ODTÜ'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından, pankartı hazırlattığı belirtilen Ö.K. ile söz konusu pankartı bastığı öne sürülen Ş.D. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Muhabir: Muhammed Ali Toruntay

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