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Türkiye

Nükleer santralle ilgili 100 bin kişi bilgilendirildi

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS ile ilgili vatandaşların doğru bilgilendirilmesi ve merak ettiği sorulara cevap verilmesi amacıyla kurulan Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezini 100 bin kişi ziyaret etti

Mustafa Güngör   | 25.05.2019
Nükleer santralle ilgili 100 bin kişi bilgilendirildi

Mersin

Mersin'in inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile ilgili vatandaşların doğru bilgilendirilmesi ve merak ettiği sorulara cevap verilmesi amacıyla kurulan Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezinde 100 bin kişiye hizmet verildi.

Bilgilendirme Merkezi Başkanı Eyyup Lütfi Sarıcı, yaptığı yazılı açıklamada, merkezin 2012 yılında kurulduğunu anımsattı.

Merkezi bu yıl içinde 75 okuldan farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin ziyaret ettiğini aktaran Sarıcı, 7 yılda eğitim merkezi etkinliklerine 100 bin kişinin katıldığını belirtti.

Bilgilendirme merkezinin halkla doğrudan diyalog kurmayı, nükleer enerji ve teknolojiler hakkında bilgi vermeyi amaçladığını anlatan Sarıcı, şöyle devam etti:

"Nükleer santrallerin nasıl çalıştığı, santralde hangi güvenlik önlemlerinin alındığı, nükleer santrallerin neden gerekli olduğu, NGS'lerin inşa edildikleri ve işletildikleri bölgelerin kalkınmasında ne gibi katkılar sağladıkları anlatılıyor. Merkezin tüm faaliyetleri ücretsiz sunuluyor. Nükleer güç santrali 3 boyutlu maketlerle tanıtılıyor. Yerel yönetim temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla eğitim etkinlikleri, konferanslar, seminerler ve yuvarlak masa toplantıları da düzenliyoruz. Ayrıca ilçelerde yaşayanlarla bir araya gelerek, nükleer santrallerin anlatıldığı ve insanlara soru sorma fırsatı verildiği pek çok yerde konferanslar düzenliyoruz. Çocuklar, öğrenciler, sivil toplum örgütleri, tıp, tarım, eğitim, turizm gibi meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, medya temsilcileri, turistlerin yanı sıra İngiltere, Fas ve Kenya’dan gelen misafirler de burada ağırladı."

Sarıcı, merkezi ziyaret edenlerin nükleer santraller ve teknolojiler hakkında birçok yeni bilgi öğrendiğini, nükleer santrallere karşı olan tutumlarının olumlu yönde değiştiğini sözlerine ekledi.

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