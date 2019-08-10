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Türkiye

Noterlerde yeni dönem

Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak. Herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek.

Buket Güven   | 10.08.2019
Noterlerde yeni dönem

Ankara

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, noterlere ilişkin yeni uygulamaya yönelik bilgi verildi.

Türkiye'deki tüm noterlerin dijital olarak birbirine bağlanacağı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni uygulama sayesinde, belgelerin postada kaybolması, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntıların ortadan kalkacağı, böylece zamandan tasarruf edileceği kaydedildi.

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