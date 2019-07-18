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Noteri beklerken satın alacağı otomobil yandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, satışı için anlaşılan ve park halindeyken alev alan otomobilin motor bölümünde hasar oluştu.

Musa Ölmez   | 18.07.2019
Noteri beklerken satın alacağı otomobil yandı

Aydın

Aydın'ın Söke ilçesinde satışı gerçekleştirilecek otomobil için noteri bekleyen taraflar, aracın yanmasıyla üzüntü yaşadı.

Aydın Caddesi'nde park halindeki 06 BLF 551 plakalı bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

O sırada yanan aracının karşısındaki parkta bulunan araç sahibi Mustafa Gündüzoğlu da olay yerine geldi.

Büyük üzüntü yaşayan Gündüzoğlu'nun, aracını satmak için İzmir'den gelen Nuriye Beko ile anlaştığı, satış işlemleri için öğle arasında olmasından dolayı noterin açılmasını bekledikleri öğrenildi.

Nuriye Beko, gazetecilere, yanan otomobili satın almak için İzmir'den geldiğini söyledi.

Aracı park ettikten sonra kafeye gittiklerini anlatan Beko, "Öğlen arası olduğu için noterin açılmasını bekliyorduk. Kafedeki garson bir aracın yandığını söyleyince satın almak için anlaştığımız aracı fark ettik. Yarım saat sonra notere gidip aracı üzerimize alacaktık, şaşkın ve çok üzüntülüyüz." diye konuştu.

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