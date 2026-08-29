Adalet Bakanı Gürlek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı." açıklamasını yaptı.

Gülistan Doku soruşturmasında 10 şüpheli daha gözaltına alındı Adalet Bakanı Gürlek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı." açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonu, Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının işbirliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ettiklerini belirtti.

Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün 2 önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştıklarını kaydeden Gürlek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, Gülistan'ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı. Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Gürlek, ikinci önemli gelişmenin ise 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"2008 yılında Şereflikoçhisar'da ölü bulunan Baltacı'nın dosyası, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığımızın yürüttüğü çalışmalarla yeniden incelendi. Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanı sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından F.K, R.K, A.Ö. ve F.E. tutuklandı; cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi."

Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet ve jandarma teşkilatlarının güçlü koordinasyonunda, teknolojinin ve bilimin bütün imkanlarını kullanarak gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceklerini bildirdi.

Gürlek, "Ucu nereye giderse gitsin, suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.