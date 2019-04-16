Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.82
BIST 100
96,222.68
Altın
1,274.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Niğde'de bulantı ve ishal vakaları

Niğde'de son 3 günde binden fazla kişi hastanelere başvurdu.

Abdullah Özkul   | 16.04.2019
Niğde'de bulantı ve ishal vakaları

Niğde

Niğde'de son 3 günde binden fazla kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere gitti.

Kentte, pazar gününden bu yana bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle binden fazla kişi başta Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kentteki çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Niğde Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, pazar gününden bu yana bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kurumlarına başvurularda artış gözlemlendiği aktarıldı.

Gerekli incelemelerin ivedilikle başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rutinde düzenli olarak yapılan içme suyu analiz sonuçlarında herhangi bir soruna rastlanılmamakla birlikte yaşanan vakalar üzerine güncel su numuneleri alınarak tahlile gönderilmiştir. Güncel alınan su numunelerinin çıkan tahlil sonuçları netleşince kamuoyu ile paylaşılacaktır. Diğer taraftan sağlık kuruluşlarımızda hastalarımıza muayene ve tedavi sürecinde gerekli her türlü tedbir alınmış olup, içme sularında da tedbir amaçlı klorlama seviyesi artırılmıştır. Mevcut durumun içinde bulunduğumuz mevsimsel koşullar, yağış durumlarına bağlı olarak daha çok bulaştırıcılığı yüksek virüslerden kaynaklandığı tahmin edilmekle birlikte vatandaşlarımızın Valiliğimizce yapılacak açıklamaların dışında çıkan haberlere itibar etmemesi ve koruyucu amaçlı el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklama da Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'ın hastaları ziyaret ettiği aktarıldı.

İzinli personelin gönüllü olarak görevlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, halkın mağdur olmaması için ek acil poliklinikler açıldığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye her zaman Sudan halkının yanında
ABD'nin çıkarlarına dokunmadıkça basın özgürdür
Aşırı sağın gölgesinde 2019 AP seçimleri
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35

Benzer haberler

'En şanslı' muhtar

'En şanslı' muhtar

2 yerli patates çeşidi daha tescillendi

Tarihi Andaval Kilisesi turizme kazandırıldı