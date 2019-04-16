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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

16.04.2019
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, harekat sonucunda, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı