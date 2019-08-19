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Nevşehir'de trafik kazası: 6 ölü, 9 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Behçet Alkan   | 19.08.2019
Nevşehir'de trafik kazası: 6 ölü, 9 yaralı

Nevsehir

Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 

Tarım işçilerini taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 ZB 455 plakalı minibüs, Acıgöl-Gülşehir kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 50 AG 452 plakalı tırla çarpıştı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü 9 kişi yaralandı. 

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