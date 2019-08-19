Maarif'in 55 ülke direktörü İstanbul'da buluştu
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Akgün, 100 ülkeyle resmi temas sağlandığını, 55 ülkeye direktör atanarak faaliyetlere başlandığını belirtti.
İstanbul
Türkiye adına resmi olarak yurt dışında örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri yapan Türkiye Maarif Vakfı 7. Ülke Direktörleri İstişare Toplantısı, vakfın Üsküdar'daki merkezinde başladı.
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, toplantının açılışında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak, örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesinden üniversiteye, eğitimin tüm süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek gibi önemli bir misyonla kurulan Türkiye Maarif Vakfı'nın 3 yaşında olduğunu söyledi.
100 ülkeyle resmi temas sağlandığını, 55 ülkeye direktör atanarak faaliyetlere başlandığını, 35 ülkede 294 eğitim kurumu ve 41 yurt binası, 6 bine yakın idareci, eğitici ve destek personel kadrosu ile 30 bini aşkın öğrenciye eğitim-öğretim, barınma ve burs hizmeti verildiğini anlatan Akgün, ayrıca, 46 ülkede gerek FETÖ iltisaklı okulların devralınması gerekse yeni eğitim kurumlarının açılması için protokoller imzalandığını, bazı ülkelerde devir teslim süreçlerinin devam ettiğini aktardı.
Küresel bir eğitim ağı haline gelen vakfın, lise seviyesindeki okullarından 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Moritanya'da 43, Sudan'da 133, Afganistan'da 147, Fildişi Sahili'nde 13, Somali'de 155, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 42, Çad'da 44, Ekvator Ginesi'nde 6, Gabon'da 22, Gine'de 35, Nijer'de 134, Arnavutluk'ta 56, Mali'de 218, Makedonya'da 24, Kamerun'da 45 ve Pakistan'da 769 öğrenci olmak üzere toplam 16 ülkede 1886 öğrencinin başarıyla mezun olduğunu belirten Akgün, "Vakfımız okulları eğitimde yakaladığı başarı grafiğini, ulusal ve uluslararası sınavlardaki başarılar, sanatsal ve sportif organizasyonlar, olimpiyatlar ve proje alanlarında elde ettiği derecelerle taçlandırmakta, bulunduğu ülkelerin eğitim ve öğretim kalitesini artırmaktadır." dedi.
"İşimizi, modern yönetim teknikleriyle yapmak durumundayız"
Akgün, liselerden mezun olan öğrencilerin, lise bitirme sınavlarında gösterdikleri başarıların takdire şayan olduğunu, gerek FETÖ iltisaklı okulları devraldıkları okullardan gerekse kurdukları okullardan mezun olan öğrencilerin Bakalorya sınavlarındaki başarısının arttığını kaydetti.
Türkiye Maarif Vakfı'nın bir emanet olduğunu ve bu emaneti birlikte geliştirip büyüteceklerini, gelecek nesillere aktaracaklarını dile getiren Akgün, şöyle devam etti:
"Biz işimizi el yordamıyla değil, çağımızın gerektirdiği modern yönetim tekniklerinden faydalanarak yapmak durumundayız. Bu bağlamda Stratejik Yönetim anlayışının bir gereği olarak vakfımız, kurulur kurulmaz bir stratejik plan hazırladık. Nitekim geçmiş 3 yıllık başarılarımız da büyük ölçüde yönetim ve faaliyet süreçlerimizin, vakıf yönetimince hazırlanan 2017-2019 Stratejik Planındaki strateji, hedef, faaliyet ve göstergelere uygun biçimde yürütülmesiyle mümkün olmuştur. Birinci Stratejik Planımızda doğrudan Vakfımızın denetimindeki, yönetim kültürünün inşası ve geliştirilmesi, kurumsal iletişim ve tanıtım çalışmalarının yapılması, paydaş kurumlarla işbirliğinin geliştirilmesi; vakfımızın bir uluslararası marka haline gelmesi gibi hedefleri büyük ölçüde gerçekleşmiştir."
"Türkçenin öğretilmesi en temel stratejik konulardan"
Vakfı okullarında, Türkçenin hakkıyla öğretilmesi gerektiğinin altını çizen Akgün, "Eğitimin içeriği, dili bizim için önemli. Özellikle Türkçenin öğretilmesi konusunda yaptığımız hazırlıklar var. Eylül ayından itibaren vakfın Türkçe Eğitim Koordinatörlüğünün hazırladığı müfredat uygulanacak. Türkçenin öğretilmesi en temel stratejik konulardan biridir. Bizim okulumuzu bitiren her öğrencinin, B2 düzeyinde Türkçe öğrenmesi temel hedeftir. Bu aynı zamanda eğitimciler açısından performans ölçütüdür." diye konuştu.
Türkiye Maarif Vakfı'nın, Türkiye'nin uluslararası eğitim markası olarak, dünyada Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan menfi imajı değiştirmek amacıyla Maarif Okulları aracılığıyla etkili bir kültür diplomasisi yürüttüğünü aktaran Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı Türkiye’nin girişimci ve insani dış politikası vizyonuna uygun olarak büyümeye, genişlemeye, derinleşmeye ve insanlığın iyiliğini özümsemiş nesiller yetiştirmeye devam etmektedir. Bu nesillerin yetiştirilmesi için Türkiye'nin kültür diplomasisinin en önemli aygıtlarından birisi olan Maarif Vakfı'nın üzerine çok ciddi veballer düşmektedir." ifadelerini kullandı.
Vakfın 35 ülkede 294 okulundaki halen 30 bin 212 öğrenci ile sürdürdüğü eğitim öğretim faaliyetlerinin yeni dönemine ilişkin atılım ve stratejiler, Türkçe öğretimi çalışmaları, ülke-okul değerlendirmelerinin ele alınacağı toplantı dört gün sürecek.
Yarın, düzenlenecek İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Paneli'nde, Fuat Sezgin'in hayatı ve örnek mücadelesi, eserlerinin anlamı ve önemi, bilim tarihine katkıları uzmanlarca anlatılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.