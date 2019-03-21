Nevruz Bayramı coşkuyla kutlanıyor
Nevruz Bayramı, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Hakkari'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
İstanbul
İlkbaharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı yurt genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
İstanbul
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediyesi ve Kültür AŞ tarafından Topkapı Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Nevruz Bayramı kutlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ve ardından nevruz ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Kırgızistan ve Türkmenistan halk oyunları gösterisi gerçekleşti. Etkinlikte Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Kırgız Halk Oyunu "Ak kuu", Türkmenistan Halk Oyunu "Kuş Tepti" oyunları sahnelendi.
Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı konseri ile devam eden etkinlikte, demir dövme, yumurta tokuşturma ve ateşten atlama gerçekleştirildi. Vatandaşların ateşten atlama etkinliğine katılımı yoğun oldu.
Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde yer alan ülkelerin Etnografik Müze Evleri'nin gezilmesi ve kurulan stantların da ziyaret edilmesi ile devam eden olan program, katılımcılara pilav ve ayran ikramı ile son buldu.
Edirne
Trakya Üniversitesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruzun Türklerin tarih sahnesinde var oluşunu temsil ettiğini söyledi.
Nevruzu "zorlukların bitip yeniden doğuşun başladığı gün" olarak tanımlayan Tabakoğlu, "Kışın ağır şartlarından, her şeyin kuruduğu, öldüğü bir andan sonra bahar sıcaklıkla beraber tekrar gelir. Çiçekler açar, her şey yeşillenir. Bu bir müjdedir ve bayramdır." dedi.
Konuşmaların ardından Tabakoğlu ve akademisyenler nevruz ateşi yaktı.
Halk oyunu gösterilerinin sunulduğu esnada Tabakoğlu ve akademisyenler halk oyunlarına katılıp, öğrencilerle halay çekti.
Demir dövme merasiminin de yapıldığı etkinlikte, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler yumurta tokuşturdu.
Tabakoğlu ve etkinliğe katılanlar ateşten atladı, katılımcılara Türkistan pilavı ve tatlı ikram edildi.
Kırklareli
Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde Ötüken Fikir ve Sanat Kulübü tarafından düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, burada yaptığı konuşmada, devletleri devlet yapan gelenek, görenek ve adetlerin olduğunu söyledi.
Nevruzun önemine işaret eden Şengörür, kültür olmadan milletlerin ayakta kalmasının ve varlıklarını devam ettirmesinin mümkün olamayacağını vurguladı.
Konuşmaların ardından, Şengörür, Cumhur İttifakı'nın Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler ile akademisyenler nevruz ateşi yaktı.
Mehter takımının gösteri sunduğu ve demir dövme merasiminin yapıldığı etkinlikte, Şengörür ve diğer katılımcılar ateşten atladı.
Programda öğrenciler arasında yumurta taşıma ve halat çekme yarışmaları yapıldı.
Hakkari
Hakkari'de Bulvar Caddesi'ndeki belediye binası önünde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Vali İdris Akbıyık, etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruzun baharın gelişi ve güzelliklerin müjdeleyicisi olduğunu söyledi.
Vali Akbıyık, daha sonra Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim ile nevruz ateşini yaktı.
Daha sonra etkinliğe katılan asker, polis ve vatandaşlar yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.
Halk oyunları gösterisi ve "dengbej" dinletisi sonrasında Akbıyık, Epcim, asker, polis ve vatandaşlar Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.