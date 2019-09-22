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Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Muhittin Sandıkçı   | 22.09.2019
Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Rize

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'de defnedildi.

Uzun süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesinde vefat eden Tay için Sahil Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Tay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve çok sayıda seveni katıldı.

Tay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi'ndeki aile kabristanında, daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde toprağa verildi.

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