Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İstanbul
logo
Türkiye

Darbedilip zorla Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen 2 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı

Yunan hudut askerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini öne süren Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen, tedavi altına alındı.

Salih Baran   | 22.09.2019
Darbedilip zorla Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen 2 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı

Edirne

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Edirne'nin Saçlımüsellim köyü askeri yasak bölgesinde darbedilmiş ve bitkin halde Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen buldu.

Yunanistan'a geçmeleri sonrası kendilerini yakalayan Yunan askerinin copla dövdüğünü ve Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildiklerini ileri süren düzensiz göçmenler, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzensiz göçmenlerden Ali Rıza (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı yoldan Yunanistan'a geçmeleri sonrası Yunan askerinin kendilerini yakaladığını, önce bir kampa götürüp daha sonra zorla döverek Meriç Nehri'nde bir bota bindirip Türkiye'ye gönderdiklerini ileri sürdü.

Diğer göçmen Ali Murtaza (22) ise Türk sınırında kendilerini yakalayan Türk askerinin ise günlerdir aç olan karınlarını doyurduğunu, kendilerine elbise verdiğini ve hastaneye getirdiğini ifade etti.

Ayak, diz ve vücutlarındaki darplar nedeniyle tedavi altına alınan Pakistanlı düzensiz göçmenlerin tedavileri sürüyor.

"İnsan hakları ihlali yapılıyor"

"Geri itme/push back" olarak da adlandırılan uygulamanın, son aylarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı ileri sürüldü.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

Darbedilip zorla Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen 2 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı

Darbedilip zorla Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen 2 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı

'Keşmir'de amaç bölgenin nüfus yapısını bozmak'

'Hindistan Keşmir'de İsrail'in Filistin'de yaptıklarını yapıyor'

Pakistan'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 26 ölü

Pakistan'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 26 ölü
'Barışçıl çözüm başarısız olursa savaşmak zorunda kalırız'

'Barışçıl çözüm başarısız olursa savaşmak zorunda kalırız'
Cammu Keşmirliler tutuklanan yakınlarını görmek için mücadele ediyor

Cammu Keşmirliler tutuklanan yakınlarını görmek için mücadele ediyor