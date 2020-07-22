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NATO AWACS uçağı ve personeli Konya'daki görevine başladı

Milli Savunma Bakanlığı, müşterek harekat görevlerinin yürütülmesi kapsamında Almanya'dan hareket eden NATO AWACS uçağının Konya'daki görevine başladığını bildirdi.

Ömer Olcay   | 22.07.2020
NATO AWACS uçağı ve personeli Konya'daki görevine başladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), müşterek harekat görevlerinin yürütülmesi kapsamında Almanya'dan hareket eden NATO AWACS uçağının Konya'daki görevine başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Müşterek harekat görevlerinin icra edilmesi kapsamında Almanya'dan hareket eden NATO AWACS uçağı ve personeli, Konya'daki NATO Havadan Erken İhbar Kontrol İleri Harekat Tabur Komutanlığına intikal ederek görevine başladı." ifadesi kullanıldı.

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