Euro
7.94
Dolar
6.85
BIST 100
118,144.31
Altın
1,849.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi’ndeki incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı
logo
Türkiye

Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 22.07.2020
Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Singapur'da bir Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde test edilecek
İran Dahiliye Uzmanları Derneği Başkanı: İran'da virüs kurbanlarının artışından devlet sorumludur
Kolombiya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 219 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta Kurban Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Benzer haberler

Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Facebook da Trump'ın paylaşımlarına teyit uyarısı koymaya başladı

Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
Giresun, Trabzon ve Rize için 'sağanak' uyarısı

Giresun, Trabzon ve Rize için 'sağanak' uyarısı