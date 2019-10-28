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'Nasıl gitmem vatan elden gidiyor evlat'

Türk Kızılay tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü ve Kızılay Haftası'na özel, Trablusgarp Savaşı döneminde Binbaşı olan ve yaralanan Atatürk’ün Hilal-i Ahmer Hastanesi’ndeki tedavisinin canlandırıldığı bir film hazırlandı.

Adem Koç   | 28.10.2019
'Nasıl gitmem vatan elden gidiyor evlat'

İstanbul

Türk Kızılay tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü ve Kızılay Haftası'na özel Trablusgarp Savaşı döneminde binbaşı olan ve yaralanan Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Hilal-i Ahmer Hastanesi’ndeki tedavisinin canlandırıldığı bir film hazırlandı.

Dönemi yansıtan tarihi malzeme ve kostümlerin kullanıldığı, yönetmenliğini Uygar Kutlu’nun üstlendiği filmin müziğini besteci ve piyanist Anjelika Akbar, seslendirmesini ise Gürol Yılmaz yaptı.

Medya kuruluşlarının desteğiyle yayımlanması planlanan film 126 saniye olarak hazırlandı.

Başarılı yardım çalışmalarıyla dolu tarihinde, önemli olaylara şahit olan Türk Kızılay, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü ve Kızılay Haftası dolayısıyla hazırladığı filmde, Trablusgarp Savaşı döneminde Binbaşı olan Gazi Mustafa Kemal'in Hilal-i Ahmer Hastanesi’ndeki göz tedavisini canlandırdı.

Film, 1912 yılında Trablusgarp Cephesi'ndeki sağlık gereksinimlerini karşılamak üzere Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin aldığı bağışlarla Derne’de kurduğu seyyar hastanede geçiyor.

Filmde, o yıllarda Şark Kolordusu Komutanı olarak görev yapan ve gözünden yaralanan Binbaşı Mustafa Kemal'in Hilal-i Ahmer Hastanesi’ndeki tedavisi konu alınıyor.

"Hilal-i Ahmer cephesinden bir pencere açmaya çalıştık"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Her sene 29 Ekim ile 4 Kasım arası Kızılay Haftası olarak kutlandığını anımsatarak, şunları anlattı:

"Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümüyle Kızılay haftamız aynı hafta içerisinde aynı coşku, değer ve duygularla vatandaşlarımız tarafından kutlanır. Biz de buna bir destek olması, tarihte tatlı bir iz bırakması için bir tanıtım filmi, aslında kısa film çektik.

Bu filmde biz Hilal-i Ahmer'i, Trablusgarp Cephesi'ni, Gazi'yi, cumhuriyetimizin kuruluşunu anlattık. Cumhuriyetimizin kuruluş, vatan toprağımızın müdafaa ve bağımsızlık sürecinde neler yaşandığına Hilal-i Ahmer cephesinden bir pencere açmaya çalıştık. Hoş bir kısa film oldu, umarım Kızılaycılarımız ve vatandaşlarımız da bu filmi beğenirler." 

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