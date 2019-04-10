Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınık'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kerem Kınık'a tebrik telgrafı gönderdi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kerem Kınık'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kınık'a telgraf göndererek tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.