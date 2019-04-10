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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınık'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kerem Kınık'a tebrik telgrafı gönderdi.

Mehmet Tosun   | 10.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınık'ı tebrik etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kerem Kınık'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kınık'a telgraf göndererek tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

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