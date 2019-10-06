Mustafa Armağan'ın acı günü
Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan, yaklaşık 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul
Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan bu sabah Bursa'da vefat etti.
Şanlıurfa'da 1935'te dünyaya gelen Armağan, yaklaşık 3 gün önce hastaneye kaldırıldı.
Çoklu organ yetmezliği bulunan Mühibe Armağan, tedavi gördüğü yoğun bakıma ünitesinde hayatını kaybetti.
Armağan, Bursa Emirsultan Camisi'nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.