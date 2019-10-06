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Türkiye

Mustafa Armağan'ın acı günü

Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan, yaklaşık 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Musa Alcan   | 06.10.2019
Mustafa Armağan'ın acı günü

İstanbul

Tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın annesi Mühibe Armağan bu sabah Bursa'da vefat etti.

Şanlıurfa'da 1935'te dünyaya gelen Armağan, yaklaşık 3 gün önce hastaneye kaldırıldı.

Çoklu organ yetmezliği bulunan Mühibe Armağan, tedavi gördüğü yoğun bakıma ünitesinde hayatını kaybetti.

Armağan, Bursa Emirsultan Camisi'nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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