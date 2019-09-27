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Muş'ta ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Muş'ta, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İbrahim Yaldız   | 27.09.2019
Muş'ta ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Muş

Muş'ta, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının aileleriyle görüşülerek, çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmalarını sağlamak maksadıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, kandırılarak terör örgütü PKK/KCK'ya katılması sağlanan bir örgüt mensubunun, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışması sonucunda Şırnak'ın Habur Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Teslim olan teröristin, Muş Jandarma Komutanlığına getirildiği bildirildi.

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