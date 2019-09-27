Çanakkale'de deprem

Çanakkale'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Çanakkale açıklarında saat 16.35'te yer kabuğunun 7,12 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 14,87 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.