Çanakkale'de deprem

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Çanakkale'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Barış Gündoğan   | 27.09.2019
Çanakkale'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Çanakkale açıklarında saat 16.35'te yer kabuğunun 7,12 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 14,87 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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