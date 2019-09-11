Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muş merkez Şenyayla kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.