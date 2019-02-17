İstanbul Müftüsü Yılmaz, "Müslüman kimliğin inşası camidedir, mabettedir. Birbirimizden aldığımız muhabbettedir, sevgidedir. O yüzden Allah günde beş defa, hafta bir defa cuma günleri kalabalıklar halinde camide buluşmayı emrediyor." dedi.

İSTANBUL

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Müslüman kimliğin inşasının camide, mabette, insanların birbirine olan muhabbet ve sevgisinde olduğunu belirterek, "O yüzden Allah günde beş defa, haftada bir defa cuma günleri kalabalıklar halinde camide buluşmayı emrediyor." ifadelerini kullandı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Kağıthane Çeliktepe Aydınlar Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

Burada konuşan Yılmaz, Allah'a kulluğun ve insanların birbirine muhabbetin en iyi öğrenildiği ve duygusal anlamda yaşandığı yerin camiler olduğunu belirtti.

Müslüman kimliğin inşasının camide ve mabette olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Birbirimizden aldığımız muhabbettedir, sevgidedir. O yüzden Allah günde beş defa, hafta bir defa cuma günleri kalabalıklar halinde camide buluşmayı emrediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Caminin hayatı şekillendiren bir özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ama camideki varlığımızın sadece namazla kalmaması gerekir. Namazdan sonra insanlar birbiriyle musafaha ederek, hal hatır sorarak bunu sürdürmeli. Mahalle mescitlerinin en güzel özelliği adeta olup bitenden herkesin haberdar olduğu bir sistem kurulmuş olmasıdır. Kim yok bugün sabah namazında, öğle namazına kim gelemedi, bir zamanlar onlardan haberdar oluyorduk. Bugün yeni gelişen şartlar, dünyanın bize sunduğu imkanlarla bazı şeyleri daha konforlu, daha iyi idrak ediyoruz ama belli değerlerimizi de kaybediyoruz."

"Sanal bir dünyada dostluk arıyor"

İstanbul Müftüsü Yılmaz, aile ilişkilerinin de zayıfladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Babalar çocuklarıyla torunlarıyla bir araya geldiği zaman herkesin elinde bir akıllı telefon, sosyal medyasından kendi iletişim dünyasını takip ediyor. Sanal bir dünyada dostluk arıyor. Halbuki orada babasıyla kardeşleriyle yeğenleriyle kuzenleriyle beraber. Çoğu zaman onun farkında olmuyor. Oysaki göz ve ten temasıyla muhabbet, sohbet ederek paylaştığımız zamanın lezzeti asla sosyal medyadaki o sanal dünyada bulamayız. O an belki hoşumuza gidiyor ama aslında birbirimizden kopuyor, yalnızlaşıyoruz. Bu büyük bir tehlike. Elbette sosyal medya bir nimettir kullanacağız ama yönetmeyi bilmek lazım. İnterneti, sosyal medyayı iyi yönetmek, diğer sorumluluk ve görevlerimize engel olmayacağı bir konumda olmak lazım."

Gençlerle buluşma programına; Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, İstanbul Müftü Yardımcıları Bahri Şamat ve Veysel Işıldar, Kağıthane Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, tesbihatın yapıldığı ve duaların edildiği program, cemaate çorba ikramıyla son buldu.

Muhabir: Adem Demir