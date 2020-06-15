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Muradiye Şelalesi'nde ziyaretçi hareketliliği

Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden kapılarını ziyaretçilere açtı.

Necmettin Karaca   | 15.06.2020
Muradiye Şelalesi'nde ziyaretçi hareketliliği Fotoğraf. Necmettin Kara/AA

Van

Bendimahi Çayı üzerinde 20 metre yükseklikten akan suyuyla seyrine doyum olmayan görüntülere sahne olan Muradiye Şelalesi'nde normalleşme süreciyle yeniden ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. 

Her sene binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelaleye gelen vatandaşlar, uzun bir aranın ardından güzelliğiyle hayranlık uyandıran şelalede eşsiz manzaranın keyfini çıkarttı.

Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da suya girerek fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Berzan Serhat, İstanbul'dan fırsat buldukça kente gelerek şelaleyi ziyaret ettiğini söyledi.

Normalleşme süreciyle bölgede yoğunluk yaşandığını belirten Serhat, "Burası Van'da gezilip görülecek en güzel yerler yerlerden biri. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğrafçılar da ilgi gösteriyor. Bölgemiz için çok önemli bir yer. Yapılan çevre düzenlemesiyle çok güzel oldu." diye konuştu.  

Sevda Acar da uzun aranın ardından yeniden şelaleyi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Ailemizle geldik. Burası çok güzel ve havası temiz. Herkesin görmesi lazım." dedi.

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